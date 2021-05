La scuola promuove la studentessa, ma i genitori fanno ricorso al Tar per chiedere che venga bocciata: il giudice gli dà ragione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una studentessa frequentante una scuola secondaria di primo grado in provincia di Firenze è al centro di un caso giuridico particolare. Così come segnala Il Fatto Quotidiano, la scuola aveva promosso la studentessa, affetta da una forma di autismo grave. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unafrequentante unasecondaria di primo grado in provincia di Firenze è al centro di un caso giuridico particolare. Così come segnala Il Fatto Quotidiano, laaveva promosso la, affetta da una forma di autismo grave. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La scuola promuove la studentessa, ma i genitori fanno ricorso al Tar per chiedere che venga bocciata: il giudice g… - ProDocente : La scuola promuove la studentessa, ma i genitori fanno ricorso al Tar per chiedere che venga bocciata: il giudice g… - Italia_Notizie : Toscana, la scuola la promuove ma i genitori si rivolgono al Tar per chiedere che la figlia venga bocciata: il giud… - Teresat73540673 : Legge ZAN:l'art.7 istituisce la data del 17 maggio come Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bif… - info_cilento : @catlatorre @paoloparenti9 In realtà già ci sono al governo,l'inversione di rotta sarebbe possibile solo se il #csx… -