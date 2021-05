La ricerca ignora le donne? Lo studio dei vaccini solo sui maschi adulti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La direttrice scientifica dell’Istituto didella Speranza di Padova e immunologa Antonella Viola spiega, in questa epidemia di Covid, perché bisogna approfondire le differenze di genere anche in medicina. La medicina di genere è ormai una realtà. Lo è in alcune branche della cura alla persona ma evidentemente il concetto stenta ad affermarsi nella sperimentazione di nuovi farmaci e. Almeno questa è l’opinione di Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto diPediatrica-Città della Speranza di Padova. Antonella è anche Professoressa Ordinaria di Patologia Generale. L’immunologa ha scritto in proposito un editoriale per La Stampa in cui precisa che “Nell’era della medicina di precisione o personalizzata, mentre si cerca di identificare il trattamento specifico per ogni paziente sulla base delle ...