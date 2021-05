La quarta guerra di Gaza | Hamas cavalca la rabbia palestinese e i falchi di Tel Aviv ringraziano

Advertising

globalistIT : Umberto De Giovannangeli fa il punto della situazione #Israel #Gaza #Guerra - _agng_ : RT @nialleyesvoice: Oggi c'è stata la terza guerra mondiale, venerdì ci sarà la quarta. Grazie Louis Tomlinson. - overxagajn : RT @nialleyesvoice: Oggi c'è stata la terza guerra mondiale, venerdì ci sarà la quarta. Grazie Louis Tomlinson. - Bloom1905 : RT @nialleyesvoice: Oggi c'è stata la terza guerra mondiale, venerdì ci sarà la quarta. Grazie Louis Tomlinson. - opsslouishi : RT @nialleyesvoice: Oggi c'è stata la terza guerra mondiale, venerdì ci sarà la quarta. Grazie Louis Tomlinson. -

Ultime Notizie dalla rete : quarta guerra

Il Riformista

La polveriera è esplosa. Divampa latra Israele e Hamas, con lo Stato ebraico deciso a proseguire "senza limiti di tempo" un conflitto "esteso". Alla pioggia di razzi arrivati da Gaza - oltre mille di cui 850 intercettati dal ...La rassegna,grande mostra fotografica targata Next Exhibition, aprirà i battenti il 27 ... Il progetto 'Animals' origina nel 1992, quando McCurry svolge una missione nei territori didel ...Alla pioggia di razzi arrivati da Gaza - oltre mille di cui 850 intercettati dal sistema di difesa Iron Dome e 200 esplosi nella Striscia - l'esercito israeliano ha risposto con decine e decine di att ...Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell'Infermiere, la ricorrenza nata in onore di Florence Nightingale, madre dell'infermieristica moderna. In questi due anni caratterizzati dalla pandemia Co ...