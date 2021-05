La Prova del Cuoco, lo chef Riccardo Facchini rivela la sua transizione: “Ora sono Chloe, orgogliosa transgender” (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Mi sono rotta le scatole e così ho deciso di fare coming out». Così lo chef Riccardo Facchini, tra i volti più noti de La Prova del Cuoco, di cui è stato nel cast sia durante gli anni di Antonella Clerici che in quelli della conduzione di Elisa Isoardi, ha deciso di uscire allo scoperto e di rivelare il suo percorso di transizione con un post su Instagram che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti. «Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender», ha scritto mostrandosi per la prima volta con i capelli lunghi e i lineamenti trasformati dalle terapie ormonali, cominciate da un anno e mezzo. «Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Mirotta le scatole e così ho deciso di fare coming out». Così lo, tra i volti più noti de Ladel, di cui è stato nel cast sia durante gli anni di Antonella Clerici che in quelli della conduzione di Elisa Isoardi, ha deciso di uscire allo scoperto e dire il suo percorso dicon un post su Instagram che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti. «Orain quanto donna», ha scritto mostrandosi per la prima volta con i capelli lunghi e i lineamenti trasformati dalle terapie ormonali, cominciate da un anno e mezzo. «Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano ...

