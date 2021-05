La proposta di legge Pastorino per sciogliere partiti neofascisti come Forza Nuova e Casapound | L’INTERVISTA (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Del 25 aprile ricordo delle scene di gruppo e singoli che erano da censurare”. Quelle immagini a cui fa riferimento il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino le ricordiamo tutti: uomini e donne vestiti di nero, a lutto e col braccio alzato per omaggiare Benito Mussolini nel giorno della Festa della Liberazione. Per questo e per evitare scene come queste – dice a Nextquotidiano il parlamentare di Leu – “ho deciso di mettere nero su bianco una proposta di legge per sciogliere gruppi e partiti di carattere fascista”, che ora è stata incardinata in Commissione giustizia. Tipo quali? Penso a Forza Nuova, Casapound, e tante altre formazioni. Anche gruppi che spuntano fuori in maniera autonoma. Però scusi, già esistono le leggi per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Del 25 aprile ricordo delle scene di gruppo e singoli che erano da censurare”. Quelle immagini a cui fa riferimento il deputato di Liberi e Uguali Lucale ricordiamo tutti: uomini e donne vestiti di nero, a lutto e col braccio alzato per omaggiare Benito Mussolini nel giorno della Festa della Liberazione. Per questo e per evitare scenequeste – dice a Nextquotidiano il parlamentare di Leu – “ho deciso di mettere nero su bianco unadipergruppi edi carattere fascista”, che ora è stata incardinata in Commissione giustizia. Tipo quali? Penso a, e tante altre formazioni. Anche gruppi che spuntano fuori in maniera autonoma. Però scusi, già esistono le leggi per ...

Advertising

bobogiac : Qualcuno spieghi a ‘sti ragazzi che quel “nessuno” si chiama Corte Costituzionale le cui decisioni sono inappellabi… - fattoquotidiano : Leu presenta alla Camera proposta di legge per “sciogliere gruppi e partiti di carattere fascista”: “Negli ultimi a… - LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - Che22peace71 : RT @NFratoianni: Nemmeno un euro deve andare alla politica da parte di chi può chiedere qualcosa in cambio. Sostenete la nostra proposta di… - hellwoosun : RT @hellwoosun: Ho una proposta da fare, per chi legge le cagate che scrivo. 'The White fish's blue side' è la prossima storia che vi vomi… -