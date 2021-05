La pornostar Apolonia si congratula con il Villareal | la squadra la invita alla finale in Polonia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag — Il Villarreal ha resistito stoicamente contro l’Arsenal (0-0) per ottenere il pass per ladi Europa League, in programma a Danzica () il 26 maggio. Sul prato dell’Emirates Stadium di Londra, i calciatori di Unai Emery hanno festeggiato la qualificazione al grido di «Verso la, oeee, verso la, oeee», che in spagnolo è «A, oeeee». Senza saperlo, il giubilo dei giocatori ha generato grande scalpore in rete: non ci è voluto molto perché alcuni utenti collegassero «A» al nome dellaLapiedra, la quale ha ricevuto diverse menzioni Twitter relative all’ingresso inEuropa League del Villarreal....

