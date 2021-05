“La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende non danno la licenza” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il mondo è precipitato nella pandemia a causa di un vero e proprio “cocktail tossico” fatto di negazione, scelte sbagliate di alcuni governi e mancanza di coordinamento a livello globale. Una catastrofe che “poteva essere evitata“. A sostenerlo è il rapporto “Covid-19: Make it the Last Pandemic” appena pubblicato da un gruppo di esperti indipendenti istituito dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alla base di tutto ci sono anni di avvertimenti verso possibili minacce pandemiche che sono rimasti inascoltati, così come non sono stati fatti adeguati finanziamenti per la prevenzione e la risposta dei sistemi sanitari nazionali a eventuali epidemie. I medici di Wuhan, in Cina, “si sono affrettati a individuare casi di polmonite di origine sconosciuta alla fine di dicembre 2019?, si legge nel dossier, ma le procedura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il mondo è precipitato nellaa causa di un vero e proprio “cocktail tossico” fatto di negazione, scelte sbagliate di alcuni governi e mancanza di coordinamento a livello globale. Una catastrofe che “essere evitata“. A sostenerlo è il rapporto “-19: Make it the Last Pandemic” appena pubblicato da un gruppo di esperti indipendenti istituito dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alla base di tutto ci sono anni di avvertimenti verso possibili minacce pandemiche che sono rimasti inascoltati, così come non sono stati fatti adeguati finanziamenti per la prevenzione e la risposta dei sistemi sanitari nazionali a eventuali epidemie. I medici di Wuhan, in Cina, “si sono affrettati a individuare casi di polmonite di origine sconosciuta alla fine di dicembre 2019?, si legge nel dossier, ma le procedura ...

