La nuova sfida della Ferrari: 50 euro ai dipendenti se vanno al lavoro in bici (Di giovedì 13 maggio 2021) Un bonus ai dipendenti Ferrari se vanno al lavoro in bici. L’iniziativa entra nel progetto ‘Bike to work’. MARANELLO (MODENA) – Un bonus ai dipendenti Ferrari se vanno al lavoro in bici. E’ questa, come riferito da La Repubblica, la nuova scommessa della casa di Maranello per combattere l’inquinamento. L’azienda ha deciso di dare circa 50 euro al mese ai lavoratori se sostituiscono la propria auto con il mezzo a due ruote. L’iniziativa rientra nel progetto Bike to work sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per cercare di contrastare l’inquinamento ambientale. Nelle prossime settimane potrebbero esserci dei primi risultati e non si esclude la possibilità di un ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Un bonus aisealin. L’iniziativa entra nel progetto ‘Bike to work’. MARANELLO (MODENA) – Un bonus aisealin. E’ questa, come riferito da La Repubblica, lascommessacasa di Maranello per combattere l’inquinamento. L’azienda ha deciso di dare circa 50al mese ai lavoratori se sostituiscono la propria auto con il mezzo a due ruote. L’iniziativa rientra nel progetto Bike to work sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per cercare di contrastare l’inquinamento ambientale. Nelle prossime settimane potrebbero esserci dei primi risultati e non si esclude la possibilità di un ...

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 42/64 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'The Mission', Roland Joffé; - ?… - TossicoOssimoro : A Monica-mia sorella- è stato somministrato J&J Ora io prenderò nuovo appuntamento senza dire nulla a nessuno, sar… - lieberme : nuova sfida: fare un discorso senza nominare il mare, Taricone e Belen - GaviniGiovanni : @Luisamneubauer L. Neubauer: Ti sei impegnato a raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi? Olaf Scholz: Sì Pro Sieben:… - chiaxlou : okay nuova sfida non gli scrivo per prima fino a domani sera voglio proprio vedere cosa fa -

Ultime Notizie dalla rete : nuova sfida CMIT TV | Serie A, la cronaca di Sassuolo - Juventus: RIVEDI la DIRETTA La cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida di Serie A, con live reaction, analisi e ... A fine gara, ampio post - partita per analizzare la nuova classifica di Serie A, il calendario del ...

Bruti Liberati: "Le mafie si sconfiggono con la forza del Diritto" ...questi percorsi ed offrirà al legislatore concreti elementi di fatto sui quali modellare la nuova ...piatto della bilancia è il segnale di civiltà che un ordinamento democratico lancia come sfida ...

La nuova sfida dell'agro-fotovoltaico Fortune Italia Nuovo contratto per Lane (Webuild) in Usa. In Italia? Salini: prima la manutenzione La controllata di Webuild si è aggiudicata il Kansas Citys Levees Flood Risk Management Project, assegnato dallo U.S. Army Corps of Engineers e del valore di 258 mln di dollari, pari al 3% della racco ...

A2 Playoff - Strepitoso esordio di Selargius contro il Brixia Basket Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...

La cronaca in diretta di Calciomercato.it delladi Serie A, con live reaction, analisi e ... A fine gara, ampio post - partita per analizzare laclassifica di Serie A, il calendario del ......questi percorsi ed offrirà al legislatore concreti elementi di fatto sui quali modellare la...piatto della bilancia è il segnale di civiltà che un ordinamento democratico lancia come...La controllata di Webuild si è aggiudicata il Kansas Citys Levees Flood Risk Management Project, assegnato dallo U.S. Army Corps of Engineers e del valore di 258 mln di dollari, pari al 3% della racco ...Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...