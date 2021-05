“La mia malattia si fa sentire” Valentina Ferragni non nasconde il suo stato | “Ecco perché mi vedete così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La sorella di Chiara, è tornata a rompere il silenzio in queste ore. Nelle scorse settimane ha rivelato ufficialmente a tutti i suoi follower di soffrire di una patologia abbastanza seria. La sua salute non è dunque proprio perfetta e combatte giorno dopo giorno affinché possano esserci delle novità più positive. Ha voluto fornire un aggiornamento sul suofisico, rivelando che la situazione non è sempre delle migliori. Anche se prova a darsi il massimo della forza. Dopo aver effettuato alcune analisi, la giovane aveva rivelato tempo fa: “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza. Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti,oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita”. In medicina per insulinoresistenza si intende la bassa ...