La maglia rosa è il centro del mondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giro d’Italia 1988. La quarta tappa era moltiplicata per due: la mattina, la Vasto-Rodi Garganico, di 123 chilometri, e il pomeriggio, la Rodi Garganico-Vieste, di 40 chilometri, a cronosquadre. Massimo Podenzana aveva 26 quasi 27 anni, il dorsale numero 26 e un palmares ancorato allo zero. “Franco Cribiori, il direttore sportivo dell’Atala, mandava all’attacco me e Maurizio Vandelli, i due più giovani della squadra. Mi considerava giovane, anche se non lo ero, ma solo perché passato tardi al professionismo. Scatti e controscatti, prove e riprove, finché andai via da solo e il gruppo mi abbandonò al mio destino. Un minuto di vantaggio, due, tre, quattro, cinque. Spingevo, ci credevo, frullavo, speravo, volavo. Staffetta dei motociclisti davanti, ammiraglia di Vincenzo Torriani dietro. Pedalai fino all’ultimo metro. Tagliai il traguardo alzando le braccia al cielo e inviando baci al ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giro d’Italia 1988. La quarta tappa era moltiplicata per due: la mattina, la Vasto-Rodi Garganico, di 123 chilometri, e il pomeriggio, la Rodi Garganico-Vieste, di 40 chilometri, a cronosquadre. Massimo Podenzana aveva 26 quasi 27 anni, il dorsale numero 26 e un palmares ancorato allo zero. “Franco Cribiori, il direttore sportivo dell’Atala, mandava all’attacco me e Maurizio Vandelli, i due più giovani della squadra. Mi considerava giovane, anche se non lo ero, ma solo perché passato tardi al professionismo. Scatti e controscatti, prove e riprove, finché andai via da solo e il gruppo mi abbandonò al mio destino. Un minuto di vantaggio, due, tre, quattro, cinque. Spingevo, ci credevo, frullavo, speravo, volavo. Staffetta dei motociclisti davanti, ammiraglia di Vincenzo Torriani dietro. Pedalai fino all’ultimo metro. Tagliai il traguardo alzando le braccia al cielo e inviando baci al ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : ??? Final kilometre, first times: first uphill finish, first win for @JoeDombro, first Maglia Rosa for… - giroditalia : Maglia Rosa dropped. Si stacca la Maglia Rosa. ?? 20 km #Giro - gianninastar14 : @Rosa_Teta_ @AchrafHakimi Ah ecco! Io pensavo volesse cambiare numero di maglia. Bene, adesso che torna a mangiare… - tutticonvocati : ???#Stagi: 'Oggi #DeMarchi la maglia Rosa la tiene, è una tratta drittissima, un biliardo ha più gobbe...Domani trat… -