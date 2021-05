La leghista che voleva curare il COVID con le vitamine dà lezioni all’epidemiologa. Che la smentisce | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) La settimana passata Francesca Donato era intervenuta a Dimartedì per spiegare che il COVID si cura con le vitamine. Ieri ha fatto “di meglio” chiedendo le fonti delle sua affermazioni all’epidemiologa Stefania Salmaso :”Mi dimostri quello che dice”. La leghista che voleva curare il COVID con le vitamine dà lezioni all’epidemiologa. Che la smentisce VIDEO La professoressa Salmaso, richiamata perchè non cita le fonti dalla leghista, ha provato a scherzarci su: “La prossima volta mi presenterò con la bibliografia”, ma la leghista non ha capito che forse era meglio chiuderla lì e ha insistito: “Non sono una studentessa, mi perdoni, sono un politico che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) La settimana passata Francesca Donato era intervenuta a Dimartedì per spiegare che ilsi cura con le. Ieri ha fatto “di meglio” chiedendo le fonti delle sua affermazioniStefania Salmaso :”Mi dimostri quello che dice”. Lacheilcon ledà. Che laLa professoressa Salmaso, richiamata perchè non cita le fonti dalla, ha provato a scherzarci su: “La prossima volta mi presenterò con la bibliografia”, ma lanon ha capito che forse era meglio chiuderla lì e ha insistito: “Non sono una studentessa, mi perdoni, sono un politico che ...

