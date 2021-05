La legge sul divorzio e il referendum abrogativo del 1974 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio negli anni 70? per parlarvi di una legge importante che ha cambiato la società italiana. Il 12 maggio 1974 si svolgeva un referendum abrogativo per mantenere o meno in vigore in un importante provvedimento legislativo. Abbiamo dedicato questa puntata alla legge Fortuna-Baslini semplicemente nota come legge sul divorzio Il 12 maggio 1974 si svolse un importante referendum abrogativo con cui si doveva stabilire se mantenere in vigore o meno la cosiddetta legge sul divorzio. Questo provvedimento legislativo era stato approvato il primo dicembre 1970. Si trattava di una legge nuova ideata dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio negli anni 70? per parlarvi di unaimportante che ha cambiato la società italiana. Il 12 maggiosi svolgeva unper mantenere o meno in vigore in un importante provvedimento legislativo. Abbiamo dedicato questa puntata allaFortuna-Baslini semplicemente nota comesulIl 12 maggiosi svolse un importantecon cui si doveva stabilire se mantenere in vigore o meno la cosiddettasul. Questo provvedimento legislativo era stato approvato il primo dicembre 1970. Si trattava di unanuova ideata dal ...

