La folle idea di Saviano: sostituire gli italiani coi migranti (Di mercoledì 12 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:50 Secondo tutti i giornali Draghi frena su riaperture e coprifuoco. Ma non dovevamo affidarci alla scienza? 02:50 Pfizer si somministra come vuole Speranza e non gli scienziati. 05:24 Il solito Roberto Saviano che ritiene l'immigrazione una necessità e una benedizione. 07:15 Sui migranti Draghi pensa alla Ue e Giovannini ad aprire i porti. 08:25 Gran casino nella magistratura, il capo della procura di Roma non doveva beccarsi quel posto. 11:45 Giuseppe Conte e la sua fuffa sul Fatto. 13:00 Enrico Letta contro Virginia Raggi sul Messaggero mentre Calenda voterà Gualtieri in un eventuale ballottaggio senza di lui. 14:20 Blogger perquisiti e terrorista prescritto. 15:50 Le Borse scendono, ma non per questo, temono l'inflazione. 16:05 Pioggia di fuoco su Tel Aviv. 16:47 Parola ai commensali.

