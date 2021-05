La Finlandia offre Hijab a qualsiasi calciatrice che ne voglia uno

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Se ci sono Nazioni che hanno fatto dell’uguaglianza e delle pari opportunità una vera e propria ragione di vita, tra questi c’è sicuramente la. Da quasi un anno il paese scandinavo ha un nuovo governo di coalizione guidato da cinque donne e sta affrontando in modo efficiente la pandemia di coronavirus, contemporaneamente alla redazione di un ambizioso Programma per l’uguaglianza che afferma, tra le altre cose, che ognuno ha il diritto di determinare la propria identità di genere. Anche nello sport lalascia il segno con una nuova iniziativa della massima divisione di calcio femminile, la National League, che ha deciso di offrire l’che neuno. Si è pensato quindi di apportare delle modifiche nel contenuto dei kit delle squadre ...

