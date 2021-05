La finale di Coppa Italia sarà trasmessa in Ultra HD su Rai 4K (Di mercoledì 12 maggio 2021) Appuntamento sul canale 210 di Tivùsat il 19 maggio per la finale di Coppa Italia di calcio tra Atalanta e Juventus, in diretta e in risoluzione Ultra HD sul canale 210 di Tivùsat.... Leggi su dday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Appuntamento sul canale 210 di Tivùsat il 19 maggio per ladidi calcio tra Atalanta e Juventus, in diretta e in risoluzioneHD sul canale 210 di Tivùsat....

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1998: l'Inter supera la Lazio in finale e vince la Coppa UEFA ?????? #UEL | @Inter - GoalItalia : La prima finale di Coppa UEFA in gara secca tra due italiane ?????? Il 6 maggio 1998 l’Inter batteva la Lazio 3-0 a P… - OptaPaolo : 1 - Thomas Tuchel è diventato il primo allenatore nella storia della Champions League/Coppa Campioni a raggiungere… - Mirko799 : Di quei 2500 biglietti che vi hanno concesso per la finale di Coppa Italia non fate sapere niente monnezze @juventusfc ? - Digital_Day : La sfida fra Juventus e Atalanta alla massima definizione. -