La figlia di Harry e Meghan potrebbe riunire le famiglie: si chiamerà Philippa? (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nascita della secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle è sempre più vicina, e aumentano di giorno in giorno le speculazioni sul nome della piccola. Secondo le ultime previsioni, ad esempio, gli inglesi sono convinti che il nome sarà un omaggio ad alcuni membri della Famiglia Reale. Seguendo questa scia, la morte del principe Filippo potrebbe aver ribaltato l’opinione che vedeva come favorito il nome di Diana. Intanto gli esperti sono sempre più convinti che la nascita della bambina potrebbe stravolgere i rapporti in casa Windsor. Harry e Meghan: il nome della figlia potrebbe essere un omaggio al principe Filippo Sarà stata la presenza del principe Harry al funerale del nonno contro ogni aspettativa, ma gli inglesi sono ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nascita della secondogenita del principee diMarkle è sempre più vicina, e aumentano di giorno in giorno le speculazioni sul nome della piccola. Secondo le ultime previsioni, ad esempio, gli inglesi sono convinti che il nome sarà un omaggio ad alcuni membri della Famiglia Reale. Seguendo questa scia, la morte del principe Filippoaver ribaltato l’opinione che vedeva come favorito il nome di Diana. Intanto gli esperti sono sempre più convinti che la nascita della bambinastravolgere i rapporti in casa Windsor.: il nome dellaessere un omaggio al principe Filippo Sarà stata la presenza del principeal funerale del nonno contro ogni aspettativa, ma gli inglesi sono ...

