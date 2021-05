La denuncia del figlio di Costacurta: “aggredito dalla Polizia, mi hanno perforato un timpano” [VIDEO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arrivano accuse gravi da parte del figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. Il 16enne Achille ha postato sul suo profilo foto e VIDEO in cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo: il giovane ha denuncia un’aggressione da parte della Polizia. “Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere. Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermi perforato il timpano. Ora sono in ospedale a Parma, non sto tanto bene, devo operarmi“. In basso il VIDEO. Il figlio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arrivano accuse gravi da parte deldi Billye Martina Colombari. Il 16enne Achille ha postato sul suo profilo foto ein cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo: il giovane haun’aggressione da parte della. “Mipicchiato e miil, mi devo operare. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere. Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che loaiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermiil. Ora sono in ospedale a Parma, non sto tanto bene, devo operarmi“. In basso il. Ildi ...

Advertising

reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - marattin : Intervista da mandare a memoria. E da usare come manifesto. Per qualsiasi forza politica che pensi che “sviluppo de… - Mov5Stelle : Sulla vicenda Fedez-Rai vogliamo ribadire alcuni concetti. Quello che è accaduto sul palco del primo maggio è stata… - 361_magazine : La denuncia del figlio di #Costacurta - Davide20486536 : @LegaSalvini Io sono sempre per ignorare personaggi del genere, è vero però che a far sempre finta di niente, gli i… -