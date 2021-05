La credibilità della magistratura è nelle mani dei magistrati (Di mercoledì 12 maggio 2021) La notizia: la giustizia amministrativa ha annullato la delibera del Csm con la quale Michele Prestipino è stato nominato Procuratore della Repubblica di Roma. Per una volta contravvengo alla regola alla quale mi sono sempre attenuto: prima leggere e studiare accuratamente il provvedimento. L’intervento del giudice amministrativo sulle delibere del Csm, con alterne conclusioni (Cantone a Perugia Ok, Prestipino a Roma No) pone un problema di fondo, al di là dei casi specifici sui quali non intendo pronunziarmi. Il principio dell’indipendenza della magistratura lascia aperta la questione “Chi governa i giudici?”. Il rispetto della divisione dei poteri in un ordinamento democratico preclude un intervento degli altri poteri sul merito delle decisioni. Ma a nulla varrebbe ove si consentisse all’esecutivo di disporre ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) La notizia: la giustizia amministrativa ha annullato la delibera del Csm con la quale Michele Prestipino è stato nominato ProcuratoreRepubblica di Roma. Per una volta contravvengo alla regola alla quale mi sono sempre attenuto: prima leggere e studiare accuratamente il provvedimento. L’intervento del giudice amministrativo sulle delibere del Csm, con alterne conclusioni (Cantone a Perugia Ok, Prestipino a Roma No) pone un problema di fondo, al di là dei casi specifici sui quali non intendo pronunziarmi. Il principio dell’indipendenzalascia aperta la questione “Chi governa i giudici?”. Il rispettodivisione dei poteri in un ordinamento democratico preclude un intervento degli altri poteri sul merito delle decisioni. Ma a nulla varrebbe ove si consentisse all’esecutivo di disporre ...

