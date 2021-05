La comunità ebraica di Roma manifesta in solidarietà della popolazione israeliana (Di mercoledì 12 maggio 2021) Davanti al Portico d'Ottavia a Roma, la comunità ebraica si è radunata per manifestare solidarità nei confronti della popolazione israeliana sotto attacco da parte dei gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza. Negli ultimi due giorni infatti più di mille missili sono partiti dai territori palestinesi in direzione di quelli israeliani, causando la morte di diverse persone. Diverse forze politiche hanno supportato la manifestazione. In piazza si sono visti Enrico Letta, Carlo Calenda, Luciano Nobili, Emanuele Fiano e Maurizio Gasparri. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Davanti al Portico d'Ottavia a, lasi è radunata perre solidarità nei confrontisotto attacco da parte dei gruppi armati palestinesiStriscia di Gaza. Negli ultimi due giorni infatti più di mille missili sono partiti dai territori palestinesi in direzione di quelli israeliani, causando la morte di diverse persone. Diverse forze politiche hanno supportato lazione. In piazza si sono visti Enrico Letta, Carlo Calenda, Luciano Nobili, Emanuele Fiano e Maurizio Gasparri.

