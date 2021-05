La Commissione vede una primavera economica in Ue e in Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bruxelles. Grazie alla campagna di vaccinazione e alle riaperture, l'Unione europea e la zona euro si sono messe alle spalle la crisi economica provocata dal Covid-19 e tutti gli stati membri dovrebbero ritornare ai livelli di pil pre-crisi entro la fine del 2022. E' questo lo scenario tracciato dalla Commissione europea nelle previsioni economiche di primavera pubblicate oggi. Il pil dell'Ue dovrebbe crescere del 4,3 per cento nel 2021 e del 4,4 per cento nel 2022, mentre quello della zona euro rispettivamente del 4,3 per cento e del 4,4 per cento. Per l'Italia ci sono due buone notizie. La Commissione ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio: 4,2 per cento nel 2021 (contro il 4,1 delle previsioni di autunno) e 4,4 per cento nel 2022 (contro il 2,8). Migliora anche la dinamica ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bruxelles. Grazie alla campagna di vaccinazione e alle riaperture, l'Unione europea e la zona euro si sono messe alle spalle la crisiprovocata dal Covid-19 e tutti gli stati membri dovrebbero ritornare ai livelli di pil pre-crisi entro la fine del 2022. E' questo lo scenario tracciato dallaeuropea nelle previsioni economiche dipubblicate oggi. Il pil dell'Ue dovrebbe crescere del 4,3 per cento nel 2021 e del 4,4 per cento nel 2022, mentre quello della zona euro rispettivamente del 4,3 per cento e del 4,4 per cento. Per l'ci sono due buone notizie. Laha rivisto al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio: 4,2 per cento nel 2021 (contro il 4,1 delle previsioni di autunno) e 4,4 per cento nel 2022 (contro il 2,8). Migliora anche la dinamica ...

