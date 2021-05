(Di mercoledì 12 maggio 2021) La moglie di Beppe racconta: "Ho chiesto di tenere le finestre aperte, non honulla di anomalo". Unaper capire cosa si possa sentire e a quale distanza

Advertising

infoitinterno : La colf, il giardiniere e la perizia fonometrica: chi ha sentito Ciro Grillo? - micfur68 : @calciotoday_it Fanno bene sennò come fanno a pagare le bollette, l'assicurazione delle macchine, le colf, il giard… -

Ultime Notizie dalla rete : colf giardiniere

ilGiornale.it

Lae ilLa Tadjik racconta di essersi svegliata alle ore 9 del mattino e di aver fatto colazione nel patio della sua abitazione: " Mi sono svegliata presto perché ho sentito la mia ...Cita poi lache " faceva le pulizia tutti i giorni anche nelle casa in uso ai ragazzi " e ilche " quella mattina lavorava nei giardini antistanti le abitazioni ". Cosa è accaduto ...La madre di Ciro Grillo è intervenuta sul caso relativo al presunto stupro di gruppo perpetrato dal figlio e dai suoi amici: la sua testimonianza.La moglie di Beppe racconta: "Ho chiesto di tenere le finestre aperte, non ho sentito nulla di anomalo". Una perizia per capire cosa si possa sentire e a quale distanza ...