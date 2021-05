La carenza di chip frena le vendite della gamma Samsung Galaxy A (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un nuovo rapporto rivela che la mancanza di chip sta rallentando anche la produzione degli smartphone della gamma Galaxy A di Samsung. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un nuovo rapporto rivela che la mancanza dista rallentando anche la produzione degli smartphoneA di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

FedericaCalvia : RT @Interm_Advisory: Il rialzo dei prezzi delle auto usate negli #US è più marcato di quelle nuove: la carenza di chip dirotta gli acquisti… - Interm_Advisory : Il rialzo dei prezzi delle auto usate negli #US è più marcato di quelle nuove: la carenza di chip dirotta gli acqui… - telefoninonet : Quanto durerà la carenza di chip? Ce lo dice il CEO di Dell - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: La carenza di chip durerà anni, parole di CEO Dell - - GiorgioPStream : Carenza di chip ancora per anni: lo dice il CEO di #Dell -