Juventus, quanto perderà senza la Champions League (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'onda lunga del fallimento sportivo della Juventus di Andrea Pirlo non si fermerà al termine di questa stagione ma rischia di prolungarsi anche nella prossima. Rendendo complesso il lavoro di ricostruzione della squadra, già difficile per il momento storico che sta vivendo il calcio mondiale alle prese con la crisi economica post Covid. Soffrono tutti, ma la Juventus soffrirà di più senza la Champions League, a meno che il finale di campionato non consegni ai bianconeri una delle preziosissime quattro piazze che portano all'Europa che conta e che vale molto in termini di fatturato. Stare dentro o stare fuori fa tutta la differenza del mondo. Almeno 80 milioni di euro tra bonus di ingresso, premi partita, valorizzazione del ranking degli ultimi dieci anni e suddivisione del market pool televisivo. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'onda lunga del fallimento sportivo delladi Andrea Pirlo non si fermerà al termine di questa stagione ma rischia di prolungarsi anche nella prossima. Rendendo complesso il lavoro di ricostruzione della squadra, già difficile per il momento storico che sta vivendo il calcio mondiale alle prese con la crisi economica post Covid. Soffrono tutti, ma lasoffrirà di piùla, a meno che il finale di campionato non consegni ai bianconeri una delle preziosissime quattro piazze che portano all'Europa che conta e che vale molto in termini di fatturato. Stare dentro o stare fuori fa tutta la differenza del mondo. Almeno 80 milioni di euro tra bonus di ingresso, premi partita, valorizzazione del ranking degli ultimi dieci anni e suddivisione del market pool televisivo. ...

Advertising

SciabolataFFP : papabile sostituto di Fabio #Paratici, il quale sarebbe sempre più vicino ad un addio alla #Juventus. Nel discuter… - navi68 : @EdoardoMecca1 La Juventus non arriverà di sicuro tra le prime 4. Domenica sera ha perso definitivamente questa pos… - tizianorosadoni : @davideterruzzi Il (vergognoso, reiterato ed unico nel suo genere) teatrino di Marino lascia presupporre anche dell… - Antonio17071963 : @GabCirilli Direi che è facile sembrare il Real Madrid contro la Juventus. Il Real Pordenone....... Tiri in porta J… - NoLookTrieste : @AntonelloAng @mirkonicolino Non è giusto, intendiamoci. Però se avessimo fatto il nostro, anche quest'anno avremmo… -