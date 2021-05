Juventus, Pirlo ci crede ancora dopo il successo con il Sassuolo (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Bravi a rialzarci dopo il Milan. Ci crediamo, lotteremo fino alla fine” E’ soddisfatto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo l’importante successo per 3-1 in casa del Sassuolo. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di DAZN: “Adesso respiriamo una mezz’oretta, da domani inizieremo subito a pensare alle ultime due partite. Non era facile riprendersi dopo la sconfitta dell’altra sera, siamo stati bravi a fare questo tipo di partita perchè non è mai facile affrontare il Sassuolo. Avevamo preparato una gara d’attesa, con linee molto strette perchè loro portavano tanti giocatori tra le linee. Dovevamo essere bravi nel recupero palla, ripartire velocemente, perchè loro portavano tanti giocatori oltre la linea della palla, quindi ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Bravi a rialzarciil Milan. Ci crediamo, lotteremo fino alla fine” E’ soddisfatto il tecnico della, Andreal’importanteper 3-1 in casa del. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di DAZN: “Adesso respiriamo una mezz’oretta, da domani inizieremo subito a pensare alle ultime due partite. Non era facile riprendersila sconfitta dell’altra sera, siamo stati bravi a fare questo tipo di partita perchè non è mai facile affrontare il. Avevamo preparato una gara d’attesa, con linee molto strette perchè loro portavano tanti giocatori tra le linee. Dovevamo essere bravi nel recupero palla, ripartire velocemente, perchè loro portavano tanti giocatori oltre la linea della palla, quindi ...

