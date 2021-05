Juventus, Paratici: “Noi ancora in corsa, non pensiamo al futuro. Superlega? Gravina ha buonsenso, Agnelli…” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parola a Fabio Paratici.Dal match contro il Sassuolo, al futuro della Juventus, alla questione Superlega: sono diversi i temi trattati dal managing director della football area bianconera, Fabio Paratici. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro i neroverdi, si è soffermato sulla stagione della Juventus toccando svariati argomenti caldi.“Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa e siamo ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, come è giusto che sia. Al piano B ci penseremo quando sarà il momento, ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Locatelli? È un bravo giocatore, ma è del Sassuolo. Non siamo ancora in tempo di mercato, la priorità è concentrarci sulla partita che ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parola a Fabio.Dal match contro il Sassuolo, aldella, alla questione: sono diversi i temi trattati dal managing director della football area bianconera, Fabio. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro i neroverdi, si è soffermato sulla stagione dellatoccando svariati argomenti caldi.“Sappiamo l’importanza della partita, siamo ine siamoin piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, come è giusto che sia. Al piano B ci penseremo quando sarà il momento, ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Locatelli? È un bravo giocatore, ma è del Sassuolo. Non siamoin tempo di mercato, la priorità è concentrarci sulla partita che ...

