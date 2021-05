Juventus, ag. Buffon: “Non escludo che esca dal calcio, Gigi ha un obiettivo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigi Buffon ha deciso di lasciare la Juventus la termine della stagione in corso.Superlega, l’UEFA apre un’indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona: il comunicatoL'estremo difensore bianconero appena terminerà il campionato abbandonerà per la seconda volta il Piemonte, al momento deve capire se avviarsi a una nuova esperienza oppure appendere i guantoni al chiodo. In merito proprio alla situazione di Super Gigi si è espresso il suo agente, Silvano Martina, nel corso dell'intervista concessa a Radio Kiss Kiss.Juventus, l’addio di Gigi Buffon: “Siamo arrivati alla fine di un ciclo, tolgo il disturbo”"In futuro vedo Buffon più allenatore di una Nazionale, che di un club. Non escludo che esca dal ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigiha deciso di lasciare lala termine della stagione in corso.Superlega, l’UEFA apre un’indagine su, Real Madrid e Barcellona: il comunicatoL'estremo difensore bianconero appena terminerà il campionato abbandonerà per la seconda volta il Piemonte, al momento deve capire se avviarsi a una nuova esperienza oppure appendere i guantoni al chiodo. In merito proprio alla situazione di Supersi è espresso il suo agente, Silvano Martina, nel corso dell'intervista concessa a Radio Kiss Kiss., l’addio di: “Siamo arrivati alla fine di un ciclo, tolgo il disturbo”"In futuro vedopiù allenatore di una Nazionale, che di un club. Nonchedal ...

