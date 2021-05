(Di mercoledì 12 maggio 2021) REGGIO EMILIA - " Sappiamo l'importanza che ha questa partita. Siamo in corsa e ancora in piedi, ci giochiamo tutte le nostre possibilità come è giusto che sia. Al piano B eventuale ci penseremo ...

Advertising

zazoomblog : Juve Paratici: Buffon icona italiana. Locatelli? Bravo giocatore - #Paratici: #Buffon #icona #italiana. - tuttosport : #Juve, #Paratici: '#Buffon persona speciale. #Locatelli è bravo' ?? - CorSport : #Juve, #Paratici: '#Buffon icona italiana. #Locatelli? Bravo giocatore' ?? - sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Buffon icona italiana. Locatelli? Bravo giocatore': Le parole del dirigente bianconero prima della… - juve_magazine : JUVENTUS - Paratici: 'Siamo ancora in corsa, ci giochiamo le nostre possibilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Paratici

Sono le parole di Fabioa Dazn prima della partita dellacontro il Sassuolo . Poi, su Locatelli : " E' un bravo giocatore ma è del Sassuolo. Non è ancora tempo per il mercato. La ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraPoi, sull'addio di Buffon: " Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava comunicarlo all'esterno. Al di là di ringraziarlo come club e personalmente, dico che è una persona speciale.Sull' addio di Buffon: " Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava comunicarlo all'esterno. Al di là di ringraziarlo come club e personalmente, dico che è una persona speciale. Ci ...