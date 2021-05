John Travolta | la dedica su Instagram alla moglie morta nel 2020 | il messaggio dell’attore nel giorno della Festa della mamma

Advertising

wrekin_radio : John Travolta & Olivia Newton - John - Grease Mega-Mix - radiokemonia : Stai ascoltando: John Travolta-Sandy La musica anni 80 solo su - loriscarusolibe : Da domani sera mi recupero gli ultimi 3 film e due serie di Katheryn Winnick ecco il primo film del 2019 insieme a… - Jason_Paul3 : @MiamiHerald A young John Travolta? - CuoreRoberto : JOHN TRAVOLTA UNA LEGGENDA DEL CINEMA??? -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta

decise di non promuovere Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana poiché la pellicola uscì nelle sale cinematografiche solo cinque mesi dopo la morte di suo figlio Jett. L'attore disse di ...... il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20 (Azione, Thriller, 2009, durata: 108 Min) Un film di Tony Scott con Denzel Washington,, Luis Guzmán, Gbenga Akinnagbe,Turturro, James ...La dedica di John Travolta per la moglie Kelly, scomparsa nel 2020. Fonte: Instagram. Per l’attore questa è stata la prima Festa della mamma trascorsa senza la madre dei suoi f ...John Travolta rinunciò al tour promozionale di Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana a causa di un grave lutto che colpì la sua famiglia. John Travolta decise di non promuovere Pelham 123 - Ostaggi in ...