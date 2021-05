Joe Biden | Taiwan e il multilateralismo negli scenari di crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È difficile non avvertire nelle organizzazioni internazionali il cambio di passo che la presidenza degli Stati Uniti ha impresso alla politica internazionale nei suoi primi cento giorni. Joeha alzato il livello del confronto con gli antagonisti degli Stati Uniti, in primo luogo la Repubblica popolare cinese, sulla base di un richiamo ai principi liberali e democratici da cui discendono posizioni assai nette nei vari agoni internazionali. Forma e sostanza di una politica comparabile con predecessori lontani nel tempo come Kennedy e Carter, anziché con i più prossimi Clinton o Obama. Se infattiintende evidentemente proseguire nel solco tracciato da Obama, continuando il ritiro dagli impegni insostenibili intrapresi dagli Stati Uniti nella loro storia recente e e meno (ieri l’Iraq, oggi l’Afghanistan, domani l’Europa?), non lo farà ...