Jim Morrison 50 anni dopo | raccontato da Mara Maionchi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Jim: il 10 giugno esce il poderoso volume The Collected Works of Jim: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics, di Jime Tom Robbins (Harper Design, pagg. 432, 39 €; su Amazon), un'incredibile raccolta di pagine dai suoi taccuini, foto di famiglia, appunti ritrovati e poesie. GQ ha invece chiesto a, discografica di Lucio Battisti, dei Sex Pistols e di Bob Marley (tra i tantissimi) di scrivere il suo ricordo: di Jime di quei tempi. Il Prologo diper GQ di maggio Da qualche giorno ho compiuto 80, non sarà signorile dirlo ma non sono una a cui la forma è mai interessata molto, specie se questa influenza solo minimamente la sostanza e, visto che in sostanza di ...