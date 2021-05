Jannik Sinner sconfitto da Nadal | “Oggi fa male Sono triste e deluso | potevo farcela”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ci credeva con tutto se stesso. Sapeva di poter scendere in campo sul Centrale del Foro Italico per battere Rafaelnel 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021. L’italiano e lo spagnolo si erano già affrontati lo scorso autunno nel corso dei quarti di finale del Roland Garros: si impose il maiorchino in tre set, non senza faticare; fu anzi proprio quella la sfida più complicata dell’intero torneo per l’iberico. Da alloratrascorsi diversi mesi.si è evoluto, la sensazione è che il gap nei confronti del mostro sacro si sia ulteriormente assottigliato, anche se non ancora a sufficienza per poterlo sconfiggere. In un’intervista a SkySport l’altoatesino non ha nascosto una profonda amarezza per l’eliminazione subita: “E’ difficile parlare. E’ una partita per cui ...