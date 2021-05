Iyo – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Iyo Via Piero della Francesca, 74 – 20154Tel. 02/45476898 Sito Internet: www.iyo.it Tipologia: giapponese Prezzi: taiyo 15€, uramaki special 28€, dolce 12€ Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTAAperto da oltre 10 anni, Iyo è un indirizzo imperdibile per tutti coloro che amano la cucina giapponese in cui tradizione e creatività trovano la giusta sintesi. Il menù, ampio e invitante, si apre con due percorsi degustazione – Faccio Iyo a 125€ e I Classici di Iyo a 110€ – per poi proseguire con una serie di piatti che contemplano carne, pesce, verdure, sushi e sashimi, gyoza, riso, zuppe e tempure, in cui l’aspetto estetico è sempre ben curato. Dopo un piacevole benvenuto a base di gazpacho e calamaro marinato in salsa di soia con delle chips di polenta e polvere di alghe, abbiamo assaggiato “taiyo”, un millefoglie di gambero argentino scottato, ...