Italiano: «C’è rammarico. Torino? Sarà una battaglia vera» (Di giovedì 13 maggio 2021) Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn: le dichiarazioni del tecnico dello Spezia dopo il match contro la Sampdoria Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. RISULTATO – «È ottimo, però c’è rammarico. A dieci minuti dalla fine potevamo gioire. Adesso ci restano queste ultime due partite in casa e dovremo dare il massimo per ottenere i punti che ci permetteranno di salvarci». PARTITA – «Siamo partiti forte, così come l’avevamo preparata. Sia Maggiore che Farias hanno avuto due grandi occasioni. Abbiamo creato tanto, è un peccato. Ci giochiamo la stagione nelle ultime due partite casalinghe. Abbiamo spinto forte dal primo giorno, ci teniamo tanto a salvarci. A dieci minuti dalla fine ci sta non essere lucidissimi. Potevamo fare meglio su qualche situazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Vincenzoai microfoni di Dazn: le dichiarazioni del tecnico dello Spezia dopo il match contro la Sampdoria Vincenzo, allenatore dello Spezia, parla ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. RISULTATO – «È ottimo, però c’è. A dieci minuti dalla fine potevamo gioire. Adesso ci restano queste ultime due partite in casa e dovremo dare il massimo per ottenere i punti che ci permetteranno di salvarci». PARTITA – «Siamo partiti forte, così come l’avevamo preparata. Sia Maggiore che Farias hanno avuto due grandi occasioni. Abbiamo creato tanto, è un peccato. Ci giochiamo la stagione nelle ultime due partite casalinghe. Abbiamo spinto forte dal primo giorno, ci teniamo tanto a salvarci. A dieci minuti dalla fine ci sta non essere lucidissimi. Potevamo fare meglio su qualche situazione ...

Advertising

ZZiliani : In questo titolino a 2 colonne c’è tutto il marcio del calcio italiano (col verme) degli ultimi 50 anni. Il pratica… - ZZiliani : In quel letamaio che è oggi il calcio italiano è passata inosservata la modifica operata dai mammasantissisma della… - ziassaghra : il parlamento italiano esprime solidarietà al regime sionista, incredibile come il denaro dell’oppressore valga mol… - Perla19733917 : RT @lilly0971: Cioè, dell’Unione Europea fanno parte Paesi dove c’è un gran numero di alcolizzati e vengono a rompere i coglioni al vino it… - lilly0971 : Cioè, dell’Unione Europea fanno parte Paesi dove c’è un gran numero di alcolizzati e vengono a rompere i coglioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano C’è LA RECENSIONE. Canti del popolo reggino, Mario Mandalari, Napoli 1881 ZOOMsud.it - Laboratorio per un giornale online