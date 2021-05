Italia, rinnovo Mancini: Gravina vuole il c.t. ben oltre Qatar 2022 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini sta per rinnovare il suo contratto, ma Gravina vorrebbe andare ben oltre il Mondiale in Qatar 2022 Roberto Mancini, a livello statistico, è uno dei migliori c.t. della storia della Nazionale. Miglior percentuale di vittorie (70%), miglior media punti (2,33) ed è secondo per media gol fatti (2,27) e subiti (0,43). Gravina sta trattando con l’allenatore un rinnovo che sembra naturale fino al prossimo Mondiale, ma il presidente della FIGC vorrebbe andare ben oltre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero della Federazione vorrebbe avere Mancini sulla panchina dell’Italia anche per l’Europeo in Germania nel 2024 e addirittura per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il c.t. dell’Robertosta per rinnovare il suo contratto, mavorrebbe andare benil Mondiale inRoberto, a livello statistico, è uno dei migliori c.t. della storia della Nazionale. Miglior percentuale di vittorie (70%), miglior media punti (2,33) ed è secondo per media gol fatti (2,27) e subiti (0,43).sta trattando con l’allenatore unche sembra naturale fino al prossimo Mondiale, ma il presidente della FIGC vorrebbe andare ben. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero della Federazione vorrebbe averesulla panchina dell’anche per l’Europeo in Germania nel 2024 e addirittura per il ...

