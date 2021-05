“Italia in preghiera”: il Rosario in diretta TV si trasferisce a Fatima (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’appuntamento settimanale in diretta con il Santo Rosario per l’iniziativa “Italia in preghiera”, questa volta cambia destinazione. La preghiera sarà trasmessa dalla Cappella delle Apparizioni del Santuario di Fatima. Si pregherà anche in ricordo e in occasione del 40esimo anniversario dell’attentato subito da San Giovanni Paolo II. Il Rosario da Fatima Questa sera la preghiera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’appuntamento settimanale incon il Santoper l’iniziativa “in”, questa volta cambia destinazione. Lasarà trasmessa dalla Cappella delle Apparizioni del Santuario di. Si pregherà anche in ricordo e in occasione del 40esimo anniversario dell’attentato subito da San Giovanni Paolo II. IldaQuesta sera laL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

raf_difrancisca : Due anni fa ho partecipato al MEG DAY delle regioni del nord Italia che si é svolto nella Casa di Spiritualità Sant… - gcbracale43 : Napoli e Atalanta da tempo praticano il miglior gioco in Italia. Una preghiera a ADL: non prenda Spalletti!! - mauriziodr88 : @checchinato_j metterci la faccia, davanti alla tv e all'Italia. Anche questa è carità pastorale. E non è da tutti.… - ITALOFRANCESE1 : Un omaggio alla piu bella lingua del mondo. ???????????????????? #italia #lapiubellalinguadelmondo #lapiubellalingua #lingua… - miracleapp_ : ?? Oggi si festeggia Sant' Ignazio da Laconi ?? SCARICA MIRACLE e scopri di più sul Santo del giorno! #miracle… -