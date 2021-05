Italia e Libia mai così vicine Parla l’amb Tarhuni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “L’incidente avvenuto recentemente tra i peschereccini e la Guardia Costiera non va ingigantito. Si tratta di qualcosa del tutto normale, un’attività quasi di routine”, spiega a Formiche.netasciatore libico in, Omar. Sidella vicenda di giovedì 6 aprile in cui nelle acque tra Tripoli e Misurata una motovedetta libica ha sparato “colpi di avvertimento” contro alcuni peschereccini che avevano sconfinato in cerca del prezioso gambero rosso. “Fosse stata libica la nave che pescava nell’area proibita, i guardacoste avrebbero fatto lo stesso. Tra l’altro va anche detto che in questi giorni le unità della Guardia Costiera sono particolarmente attive: escono in mare perché con il bel tempo c’è il rischio di vedere aumentare i flussi migratori, e il loro ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Libia. Documento Onu smentisce l'Italia: #Bija arrivò con passaporto autentico - SeaWatchItaly : La versatile motovedetta Ubari 660, regalata dall'Italia alla Libia, viene usata sia per catturare e deportare le p… - GassmanGassmann : Quelle storie che ti riconciliano con il calcio miliardario. Ebrima Darboe , arrivato dal Gambia in Italia, attrave… - so_matic : RT @francescatotolo: Pure la piccola #Malta sovrasta l’Italia riguardo alle relazioni diplomatiche con la #Libia. Vabbè noi abbiamo #DiMaio… - Mario87669453 : RT @francescatotolo: Pure la piccola #Malta sovrasta l’Italia riguardo alle relazioni diplomatiche con la #Libia. Vabbè noi abbiamo #DiMaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Libia

Il Sole 24 ORE

... la terza nazionalità è il Bangladesh, prendono l'aereo dal Bangladesh, arrivano inper prendere i barconi degli scafisti e arrivare in". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'...La situazione non è più sostenibile e siccome entro il prossimo mese di luglio l'dovrà rinnovare la missione con la, nella quale il nostro Paese dovrebbe dargli qualcosa come 60 milioni ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Le vite umane si salvano se non si fanno partire su imbarcazioni di fortuna per far fare miliardi agli schiavisti del terzo millennio. Davvero non riesco a capire la ratio ...È urgente un accordo governativo italo-libico sulla pesca che eviti incidenti e rischi per i pescatori italiani che operano nelle zone ...