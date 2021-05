Israele-Gaza | Hamas rivendica lancio 50 razzi contro Ashdod

(Di mercoledì 12 maggio 2021), il gruppo islamista chella la Striscia di, hato ildi 50. Lo riporta il ‘Times of Israel’, precisando che l’attacco ha fatto scattare le sirene d’allarme nelle comunità e nelle località nei pressi della città israeliana situata a nord dell’enclave. L’offensiva, che ha raggiunto anche la città israeliana di Gedera, non distante da, ha seguito l’annuncio da parte disull’uccisione in un raid di alcuni comandanti di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

12 mag 10:49 Morto l'israeliano colpito dal razzo anticarro daE' morto in ospedale uno degli israeliani feriti da un missile anticarro sparato dasu una vettura in territorio di. ...L'escalation di violenza trae Striscia di: le conseguenze di una pioggia di razzi 12 Le tensioni adLa più grande escalation israelo - palestinese degli ultimi anni è iniziata ...Le sirene, la notte illuminata da armi mortali, l'angoscia di essere colpiti, la speranza che il sistema di difesa anti-missile entri in azione: questo è quello che provano le famiglie israeliane nell ...La situazione tra Israele e Hamas è critica. Il fuoco non si ferma e l'Onu in serata effettuerà una riunione di emergenza. Periodico Daily ...