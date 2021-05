(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un ex concorrente dell’14 è in attesa del suo primo figlio. Stiamo parlando della famiglia di un amatissimo ex calciatore ed attualmente allenatore di calcio:. Lei è, che con la sorella Viktorija prese partequattordicesima edizione del reality nelle vesti di naufraghe. La ragazza hato a mezzodi. Lei e il fidanzato Alessandro Vogliacco, calciatore del Pordenone, presto diventeranno genitori.ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Attraverso un video ha voluto immortalare il momento in cui hatopersone a lei care la dolce notizia. Il primo a saperlo è ovviamente stato il compagno. Poi ...

IsaeChia : #Isola, Virginia Mihajlovic annuncia di essere incinta e sui social mostra la reazione di papà Sinisa alla notizia! -

