(Di mercoledì 12 maggio 2021), ex concorrente dell’14, è in attesa del suo primo figlio. La ragazza è la figlia di un amatissimo ex calciatore ed attualmente allenatore di calcio:con la sorella Viktorija prese partequattordicesima edizione del reality ambientato in Honduras nelle vesti di naufraga. La ragazza hato a mezzodi. Lei e il fidanzato Alessandro Vogliacco, calciatore del Pordenone, presto diventeranno genitori.ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Attraverso un video ha voluto immortalare il momento in cui hato alle persone a lei care la dolce notizia. Il primo a ...

Advertising

IsaeChia : #Isola, Virginia Mihajlovic annuncia di essere incinta e sui social mostra la reazione di papà Sinisa alla notizia! -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Virginia

Mihajlovic è incinta: annuncio dolcissimo È stata una delle ex concorrenti de L'dei Famosi,Mihajlovic. In compagnia di sua sorella Viktorija, la giovanissima figlia di Sinisa ...Bellissima notizia in casa Mihajlovic. Sinisa, tecnico del Bologna , sta per diventare nonno. La figliaè incinta. Vista qualche anno fa a "L'dei Famosi" insieme alla sorella Viktorija, la 23enne ha dato l'annuncio sul proprio profilo Instagram. Da quasi quattro anniè fidanzata ...Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa allenatore del Bologna, è stata per ore al centro dell'attenzione mediatica. Scopriamo il suo lavoro ...Un ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha annunciato quest'oggi, con grandissima felicità, di essere incinta e di averlo scoperto da poco ...