Isola | Roberto Ciufoli nel mirino dei naufraghi Video

Roberto Ciufoli si sfoga con Isolde per la nomination ricevuta nel corso della 16esima puntata All'inizio ben accolto dal gruppo, che ne ha apprezzato la sua tenacia, la voglia di mettersi in gioco e la capacità di non innescare polemiche sterili adesso invece per strategia Roberto Ciufoli è entrato nel mirino dei naufraghi, che lo hanno mandato in nomination, con il pretesto della punizione ricevuta a causa del suo gesto all'Isola (ha preso un frutto al gruppo dei primitivi), che ha infranto il regolamento e per questo motivo gli è stata tolta la razione di riso per una settimana. Parlando con Isolde, il naufrago ha detto: "Credo che mi abbiano votato Rosaria, Matteo, Emanuela e Miryea perché fin dall'inizio lo hanno fatto. Con loro cerco un'apertura ma sento chiusura ...

