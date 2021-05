Isola del Famosi, l’accusa: “Lui ha bestemmiato con Dio, lo nomino”. Awed rischia grosso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha bestemmiato lontano dalle telecamere? La bomba l’ha lanciata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che attualmente è in Honduras come naufraga del reality di Canale 5. Una volta arrivato il suo turno nelle nomination, ecco che ha vuotato il sacco: “nomino Awed per diversi motivi”. Uno di questi è proprio l’accusa di aver usato un termine blasfemo: “Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma: lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che a voi sta simpatico, ma non ci si comporta così. Lui qui dorme, mangia, dorme e non fa altro”, sono state le sue parole, che però sono passate inosservate. Infatti né Ilary Blasi né gli opinionisti, forse per colpa della caciara che si era creata in studio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un concorrente de “L’dei” halontano dalle telecamere? La bomba l’ha lanciata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che attualmente è in Honduras come naufraga del reality di Canale 5. Una volta arrivato il suo turno nelle nomination, ecco che ha vuotato il sacco: “per diversi motivi”. Uno di questi è propriodi aver usato un termine blasfemo: “Stamattina hacon Dio. Aveva ragione Vera Gemma: lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che a voi sta simpatico, ma non ci si comporta così. Lui qui dorme, mangia, dorme e non fa altro”, sono state le sue parole, che però sono passate inosservate. Infatti né Ilary Blasi né gli opinionisti, forse per colpa della caciara che si era creata in studio ...

