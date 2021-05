Isola dei famosi: Vera Gemma vuole sposare Jeda (Di mercoledì 12 maggio 2021) Niente crisi tra Vera Gemma e Jeda. La ex naufraga dell’Isola dei famosi smentisce e rilancia il desiderio di sposare il giovane fidanzato. Lo scoop è del settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha intervistato la ex domatrice. Ecco che cosa ha rivelato… Dopo la fine dell’avventura di Vera Gemma sull’Isola dei famosi sì e la prolungata lontananza, erano girate voci insistenti sulla crisi tra la ex naufraga Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Niente crisi tra. La ex naufraga dell’deismentisce e rilancia il desiderio diil giovane fidanzato. Lo scoop è del settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha intervistato la ex domatrice. Ecco che cosa ha rivelato… Dopo la fine dell’avventura disull’deisì e la prolungata lontananza, erano girate voci insistenti sulla crisi tra la ex naufraga Articolo completo: dal blog SoloDonna

Isola dei famosi, Kostner sempre più star: «Resiste anche ai colpi bassi» Corriere della Sera Isola dei famosi, Vera Gemma sui naufraghi : “Mi trasmettevano negatività” Vera Gemma è stata sicuramente uno dei personaggi indiscussi dell’Isola dei famosi. Nonostante la sua breve permanenza in Honduras la ...

Elettra Lamborghini criticata da Ferdinando Guglielmotti: “Inutile e noiosa” Isola, Ferdinando Guglielmotti critica Elettra Lamborghini: "La trovo inutile e noiosa" Ferdinando Guglielmotti detto Il Visconte dopo aver partecipato ...

