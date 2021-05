Iran, un ragazzo di 20 anni è stato decapitato dai suoi stessi familiari perché gay (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Alireza Fazeli-Monfared voleva fuggire dall’Iran per cercare rifugio in Turchia e incontrare il suo fidanzato. Il giovane è stato decapitato dal suo fratellastro e dai suoi cugini. La notizia è stata riportata dalla BBC, che cita alcuni registrazioni in cui il ragazzo ammetteva di aver paura dei suoi stessi familiari. Un 20enne Iraniano è stato brutalmente assassinato dai membri della sua stessa famiglia a causa del suo orientamento sessuale in un cosiddetto “delitto d’onore”. Alireza Fazeli-Monfared era uno ragazzo gay e aveva programmato di fuggire dall’Iran per cercare rifugio in Turchia e incontrare il suo fidanzato, ma sarebbe stato decapitato ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Alireza Fazeli-Monfared voleva fuggire dall’per cercare rifugio in Turchia e incontrare il suo fidanzato. Il giovane èdal suo fratellastro e daicugini. La notizia è stata riportata dalla BBC, che cita alcuni registrazioni in cui ilammetteva di aver paura dei. Un 20enneiano èbrutalmente assassinato dai membri della sua stessa famiglia a causa del suo orientamento sessuale in un cosiddetto “delitto d’onore”. Alireza Fazeli-Monfared era unogay e aveva programmato di fuggire dall’per cercare rifugio in Turchia e incontrare il suo fidanzato, ma sarebbe...

Ultime Notizie dalla rete : Iran ragazzo Ucciso dalla famiglia a 20 anni perché gay: 'L'abbiamo finito' morto a soli 20 anni Alireza Fazeli - Monfared , giovane ragazzo iraniano che aveva in programma di lasciare presto il suo Paese. Ad assassinarlo brutalmente ... nel Sud - Ovest dell'Iran. Paese dal ...

Iran, decapitato dalla famiglia perché gay: 'Ci ha disonorato' A causa di questa difficile situazione, Alireza aveva programmato di fuggire dall'Iran e ... Il ragazzo ha parlato con sua madre per l'ultima volta al telefono intorno alle 19:00 di martedì sera, poo il ...

Iran, ragazzo decapitato dalla famiglia perché gay Un ragazzo gay di vent’anni è stato decapitato in Iran dal fratellastro e altri due parenti a causa del suo orientamento sessuale. L’esonero dalla vita militare a causa dell’omosessualità attesterebbe ...

