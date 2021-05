Inzaghi carica la Lazio: 'Buone sensazioni in vista del derby' (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Un gol di Ciro Immobile per battere il Parma e sperare ancora . La Lazio non molla nella corsa alla Champions League. Tre partite alla fine per i biancocelesti, al netto del recupero con il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Un gol di Ciro Immobile per battere il Parma e sperare ancora . Lanon molla nella corsa alla Champions League. Tre partite alla fine per i biancocelesti, al netto del recupero con il ...

Inzaghi carica la Lazio: 'Buone sensazioni in vista del derby' Con l'Europa League in tasca, già matematica, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo la difficoltà del match, il Parma ha fatto la partita che doveva fare. Non ...

CALCIO. INZAGHI CARICA IL BENEVENTO: 'FORZA RAGAZZI, PROVIAMOCI' '14 anni stessa passione. Crediamoci'. Così Pippo Inzaghi, attraverso i suoi canali social, prova a caricare i giocatori del Benevento in vista della decisiva partita contro l'Atalanta a Bergamo. 'Forza ragazzi', ha scritto Superpippo.

Inzaghi carica la Lazio: "Buone sensazioni in vista del derby" I biancocelesti vincono al 95' grazie al gol di Immobile e restano in corsa per la qualifcazione alla prossima Champions: Inzaghi ora è a -6 dal Napoli e a -5 dalla Juve (con la gara con il Toro ancor ...

