Intesa sul decreto Sostegni bis, gli aiuti si calcoleranno pure sugli utili. Previste indennità ad hoc per attività prive di spazi all'aperto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno dei punti più discussi del decreto Sostegni bis, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro venerdì, era il meccanismo di calcolo per assegnare i contributi a fondo perduto. L'ultima bozza prevedeva un doppio binario ma sempre calcolato sul fatturato. Ora invece l'accordo si sarebbe trovato su un nuovo schema che prevede un meccasnismo in due tempi: nuovi ristori subito, automatici sulla base del fatturato e la possibilità per le aziende interessate di ricevere un saldo a fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. A spingere per questa seconda opzione soprattutto la Lega trainata dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Di tutto questo si è fatto il punto nel corso della cabina di regia che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi tra i capidelegazione della ...

