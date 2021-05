Internazionali d'Italia, Tsitsipas agli ottavi (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Pronostici rispettati per Stefanos Tsitsipas (numero 5 al mondo), che batte il croato Marin Cilic (43° nel ranking) in due set 7 - 5, 6 - 2 in un'ora e quarantacinque minuti di gioco. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Pronostici rispettati per Stefanos(numero 5 al mondo), che batte il croato Marin Cilic (43° nel ranking) in due set 7 - 5, 6 - 2 in un'ora e quarantacinque minuti di gioco. Il ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis: Open d'Italia; Tsitsipas batte Cilic e va agli ottavi: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Avanza Stef… - patriziarutigl1 : RT @QuiMediaset_it: #Tennis, @InteBNLdItalia: in esclusiva in chiaro sul #Canale20, dalle 17.45, il diretta dal #ForoItalico di #Roma la su… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini chiede strada a John Millman per regalarsi gli ottavi di finale contro Tsitsipas a… - QuiMediaset_it : #Tennis, @InteBNLdItalia: in esclusiva in chiaro sul #Canale20, dalle 17.45, il diretta dal #ForoItalico di #Roma l… -