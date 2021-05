Internazionali d’Italia, Sinner-Nadal in diretta su Canale 20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dove vedere Sinner Nadal Tv streaming? Mercoledì 12 maggio, sul Canale “20”, in esclusiva in chiaro, spazio al match di tennis tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, valido per il secondo turno degli «Internazionali BNL d’Italia» di tennis. Il sudtirolese affronterà il re della terra rossa dopo aver superato il francese Humbert al primo turno, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dove vedereTv streaming? Mercoledì 12 maggio, sul“20”, in esclusiva in chiaro, spazio al match di tennis tra Jannike Rafa, valido per il secondo turno degli «BNL» di tennis. Il sudtirolese affronterà il re della terra rossa dopo aver superato il francese Humbert al primo turno, L'articolo

