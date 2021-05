Internazionali d’Italia oggi: orari 12 maggio, ordine di gioco, tv, streaming (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quarta giornata di incontri a Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2021, per quanto concerne il secondo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo oggi, mercoledì 12 maggio, ben cinque italiani: Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager. La quarta giornata dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di tennis 2021 sarà quella di oggi, mercoledì 12 maggio: sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, e gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV, oltre che su suertennis.tv. Il match Sinner-Nadal sarà trasmesso anche su Canale 20 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quarta giornata di incontri a Roma, per quanto riguarda glidi tennis 2021, per quanto concerne il secondo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo, mercoledì 12, ben cinque italiani: Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager. La quarta giornata dei tabelloni principali deglidi tennis 2021 sarà quella di, mercoledì 12: sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go e NowTV, e gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV, oltre che su suertennis.tv. Il match Sinner-Nadal sarà trasmesso anche su Canale 20 e ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - KikiMladenovic : ???????????????? Great win, into the next round @internazionalibnlditalia #Roma #IBI21 à Internazionali BNL d'Italia - WeAreTennisITA : Musetti ? Finiscono gli Internazionali BNL d'Italia per Lorenzo Musetti: Reilly Opelka è preciso in battuta e con d… - j_natareno : RT @OndeFunky: Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Arena di Ver… - infoitsport : VIDEO Musetti-Hurkacz, Internazionali d'Italia: highlights e sintesi. Azzurro avanti, poi il ritiro del polacco -