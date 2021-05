Internazionali d’Italia, fuori 3 big nel WTA: Naomi Osaka e Serena Williams ko, Simona Halep si ritira (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Prime grandi sorprese nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia: Osaka, Williams e Halep ko ai sedicesimi di finale Prime grandi sorprese nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia. Tre top 10 del tabellone WTA abbandonano prematuramente il torneo già ai 16esimi di finale. La prima a lasciarci le penne è Naomi Osaka, numero 2 al mondo, sconfitta dall’americana Jessica Pegula (n°31 WTA). La tennista giapponese è stata battuta dopo 90 minuti di gioco spalmati in due set conclusi 7-6 (7-2) / 6-2. Lotta per quasi 2 ore Serena Williams in quella che è la sua 1000ª gara in carriera, ma è costretta ad arrendersi ad un’insospettabile Nadia Podoroska ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Prime grandi sorprese nel tabellone femminile degliko ai sedicesimi di finale Prime grandi sorprese nel tabellone femminile degli. Tre top 10 del tabellone WTA abbandonano prematuramente il torneo già ai 16esimi di finale. La prima a lasciarci le penne è, numero 2 al mondo, sconfitta dall’americana Jessica Pegula (n°31 WTA). La tennista giapponese è stata battuta dopo 90 minuti di gioco spalmati in due set conclusi 7-6 (7-2) / 6-2. Lotta per quasi 2 orein quella che è la sua 1000ª gara in carriera, ma è costretta ad arrendersi ad un’insospettabile Nadia Podoroska ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - infoitscienza : La Bmw iX protagonista agli Internazionali d’Italia di tennis - FSabathier : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE: Sinner sfida il 9 volte campione a Roma, Rafa Nadal! Che 2° turno agli Internazionali d'Italia ?? Segui la dirett… - isottaross : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - zazoomblog : Berrettini-Tsitsipas ottavi Internazionali d’Italia: data programma orario d’inizio tv e streaming - #Berrettini-T… -