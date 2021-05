Internazionali d'Italia, festeggiano Berrettini e Sonego. Eliminati gli altri azzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora due azzurri in corsa agli Internazionali d'Italia , edizione 2021. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego continuano la loro avventura approdando agli ottavi di finale, mentre il torneo finisce al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora duein corsa aglid', edizione 2021. Matteoe Lorenzocontinuano la loro avventura approdando agli ottavi di finale, mentre il torneo finisce al ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - repubblica : ?? Tennis, Internazionali d'Italia: Nadal ancora troppo forte, Sinner lotta ma si arrende in due set, 7-5 6-4 il pun… - Elektroteo : RT @gaiajeanne: C’é del gran tennis in Italia e non solo agli Internazionali di Roma. #TorinoMilan - gaiajeanne : C’é del gran tennis in Italia e non solo agli Internazionali di Roma. #TorinoMilan - ForzaMilanTweet : Ma gli internazionali d'Italia non si stavano giocando a Roma perchè gli hanno spostati a Torino? 0-6... #TorinoMilan -